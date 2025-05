Guia da última rodada: o que cada brasileiro precisa para avançar na Sul-Americana

Grêmio de Arezo tem chances mínimas de liderança, mas já está garantido nos playoffs. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A fase de grupos da Sul-Americana de 2025 chega à última rodada com quatro clubes brasileiros ainda na luta pela vaga direta nas oitavas de final. Outros dois batalham para estar nos playoffs enquanto que o Cruzeiro está eliminado.

Grêmio está no grupo que ainda batalha pela classificação para as oitavas de final. O cenário é de contas e projeções para avançar no torneio continental.

Condição atual e confrontos dos clubes brasileiros

Grêmio (Grupo D)

Segundo colocado com 9 pontos. Recebe o Sportivo Luqueño (4º colocado com 2 pontos) na Arena no dia 29. Já está nos playoffs. Precisa vencer e torcer por uma derrota do Godoy Cruz (líder com 11 pontos) contra o Atlético Grau para ir direto às oitavas de final.

Vitória (Grupo B)

Terceiro colocado com 6 pontos. Visita a Universidad Católica-EQU (líder com 11 pontos) no Estádio Olímpico Atahualpa. Sem chances de liderança, precisa de uma vitória para garantir vaga no playoff. Em caso de empate, depende do confronto entre Defensa y Justicia e Cerro Largo.

Corinthians (Grupo C)

Segundo colocado com 8 pontos. Visita o Huracán (líder com 11 pontos) no Estádio Tomás Adolfo Ducó. Precisa vencer o time argentino para ser o líder e garantir a classificação direta. Em caso de empate, vai ao playoff se o América não ganhar do Racing.

Cruzeiro (Grupo E)

Terceiro colocado com 4 pontos. Recebe o Unión Santa Fé (4º colocado com 3 pontos) no Mineirão, mas já está eliminado.

Fluminense (Grupo F)

Segundo colocado com 10 pontos. Recebe o Once Caldas no Maracanã. Já está garantido no playoff, mas uma vitória lhe coloca na liderança — o que significa vaga direta para as oitavas de final.

Vasco (Grupo G)

Terceiro colocado com 5 pontos. Recebe o Melgar (2º colocado com 7 pontos) em São Januário. Precisa vencer para ir ao playoff. Não tem chance de ficar na liderança.

Atlético-MG (Grupo H)