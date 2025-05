Guardiola alfineta rivais do Manchester City: "Não ganharam nenhum troféu"

O técnico Pep Guardiola alfinetou os rivais em sua entrevista coletiva nesta segunda-feira (19), véspera do jogo em que o Manchester City enfrenta o Bournemouth pela penúltima rodada do Campeonato Inglês.

— Com exceção do Newcastle, que venceu a Copa da Liga Inglesa, do Liverpool, que venceu o Campeonato Inglês, os outros times não ganharam nenhum troféu — afirmou o treinador espanhol.