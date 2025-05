Grêmio deve ter mudança no meio-campo para enfrentar o Bahia

Cristaldo pode ganhar nova chance no time titular Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio deve ter a volta de Cristaldo ao time titular diante do Bahia, no domingo (25), às 11h, na Arena. Com a lesão de Monsalve, o camisa 10 deve ganhar uma nova oportunidade com o técnico Mano Menezes.

Cristaldo volta a ser alternativa depois de sequer ter sido relacionado para o jogo contra o CSA. De acordo com Mano, a ausência do argentino se deu pelo limite de estrangeiros.

— Cristaldo não foi relacionado por um limite de estrangeiros. Eu só posso relacionar nove. Hoje, Kannemann jogou e preencheu uma das vagas. Tivemos Villasanti como segundo jogador. Depois, a gente tinha trabalhado com os outros jogadores todos para que eles fossem alternativas e eu tive que optar — explicou.

A tendência é que o argentino comece a partida entre os titulares. Com isso, Mano deve manter a formação tendo o armador e dois ponteiros, que devem ser Amuzu e Cristian Olivera.

O argentino já tem seis jogos no Brasileirão pelo Grêmio. Segundo apurou Zero Hora, o clube não tem preocupação em utilizá-lo pela sétima vez. Ao entrar em campo no domingo (25), ele não poderá atuar por outra equipe na competição.

No sistema defensivo, Kannemann e Wagner Leonardo devem ser mantidos na zaga. Para manter a composição dos dois zagueiros canhotos, Ronald pode seguir na equipe.