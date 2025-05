Gilmar Mendes convoca PGR e AGU para avaliar pedido de impugnação do afastamento de Ednaldo

Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, convocou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) para avaliar o pedido de impugnação do afastamento de Ednaldo Rodrigues do comando da CBF.

No documento, ao qual o Estadão teve acesso, Gilmar registra que "tanto a manifestação dos interessados quanto a oitiva da AGU e da PGR deverão ser apresentadas, impreterivelmente, no prazo comum de cinco dias".

Ednaldo foi afastado da presidência da entidade na última quinta-feira (15), por decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), após o próprio ministro Gilmar Mendes pedir a apuração sobre suposta fraude na assinatura do ex-presidente da entidade, coronel Nunes, no acordo que havia estabilizado Ednaldo no cargo.

Ainda na quinta-feira, Ednaldo recorreu, no STF, por meio da CBF, para impugnar a decisão. Depois, na sexta-feira, Ednaldo entrou com um pedido no STF, em caráter de urgência, para que seja suspenso o processo de nova eleição presidencial na entidade.

Autor da ação que resultou na destituição de Ednaldo Rodrigues, o vice-presidente da CBF Fernando Sarney conversou com Francisco Mendes, filho do ministro e diretor do IDP, no início de sua articulação contra o comando da CBF.

A conversa teria servido para Sarney, filho do ex-presidente da República José Sarney, demonstrar que a situação na CBF era insustentável e que o grupo rival não tinha planos de expandir a briga para além de Ednaldo.

Com os desdobramentos da crise e com a necessidade de eleição de um novo presidente para a CBF, cartolas dizem que os sinais de Gilmar são de que ele não se opõe ao nome do presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF), Samir Xaud.