Gaúcho que deu saque inaugural no Miami Open bate bola com tenistas em Porto Alegre

O gaúcho Rafael Padilha , 18 anos, aluno do Projeto Rede Tênis Brasil vive momentos importantes na carreira. Desde que deu o saque inaugural do Miami Open , sua vida tem mudado rapidamente. Em Porto Alegre nessa semana, ficou como rebatedor do Brasil Tennis Open , ATP Challenger 50 que acontece até domingo na Associação Leopoldina Juvenil.

— Foi ótima experiência a de hoje. Eu falei que estava à disposição e me chamaram para bater com ele — contou Padilha, que teve seu primeiro contato com o tênis aos nove anos, por meio do projeto. Pouco tempo depois começou a jogar torneios estaduais e nacionais.