Gaúcho Orlando Luz vence favoritos e está nas oitavas de final de duplas em Roland Garros

O gaúcho Orlando Luz e o croata Ivan Dodig conquistaram uma grande vitória, neste sábado (31), e se classificaram para as oitavas de final do Aberto da França. Com parciais de 3/6, 7/6 (7/40 e 6/3, em 2h09min de partida, eles venceram os alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz, cabeças de chave número 3, em Roland Garros.