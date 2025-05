Gaúcho Orlando Luz estreia com vitória nas duplas em Roland Garros

Número 64 do ranking mundial, Orlandinho disputa o terceiro Grand Slam de sua carreira. Em janeiro, ele e o francês Gregoire Jacq caíram na segunda rodada. Em 2024, em parceria com o paulista Marcelo Zormann, o gaúcho não superou a primeira partida em Paris.

Quatro vezes campeão de Grand Slam, uma delas, em 2015, em Roland Garros com o mineiro Marcelo Melo, Dodig é um dos mais experientes duplistas do circuito e já foi o número 2 da classificação da ATP.

Matos e Melo caem na estreia

Campeões do Rio Open, o gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo pararam na estreia em Paris. A dupla brasileira perdeu para o monegasco Romain Arneodo e o francês Manuel Guinard , que marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h15min de jogo.

— Eles jogaram muito bem. Acho que fizeram um jogo bem agressivo. Acabou dando bem certo, taticamente, para eles. E nós tentamos consertar um pouco a rota durante o jogo, mas eles tomaram vantagem logo no começo do primeiro e do segundo, sendo difícil para a gente voltar — avaliou Melo.

Os brasileiros agora se preparam para a disputa do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, a partir do dia 9 de junho, o primeiro na grama, na sequência até Wimbledon, no final do mês.