Gaúcho Marcelo Demoliner vai à final de duplas do Challenger de Oeiras

O gaúcho Marcelo Demoliner garantiu, nesta sexta-feira (15), vaga na decisão do Challenger 100 de Oeiras 5, em Portugal. Jogando ao lado do austríaco David Pichler, o tenista do Recreio da Juventude venceu o o espanhol Sergio Martos e o indiano Vijay Prashant por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (10-8), após 1h49min de partida.