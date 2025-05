Gaúcho marca nos acréscimos e garante permanência de clube alemão na Bundesliga

Léo Scienza marcou um belo gol, que confirmou a permanência do Heidenheim na Bundesliga. 1. FC Heidenheim / Instagram,divulgação

Marcar um gol nos minutos finais está entre os grandes momentos da carreira de qualquer atleta. Caso o feito seja necessário para manter a equipe, nunca rebaixada, na primeira divisão de seu país, o jogador pode ser colocado como um verdadeiro herói. É neste cenário que o gaúcho Léo Scienza, do Heidenheim, da Alemanha, se encontra.

Nesta segunda-feira (26), o time garantiu a permanência na Bundesliga, primeira divisão da Alemanha, após vencer o SV Elversberg por 2 a 1, fora de casa, no jogo de volta do confronto conhecido como "playoff do acesso". Na ida, as equipes empataram em 2 a 2.

O meia Léo Scienza foi o protagonista da partida, pois marcou um gol aos 50 minutos do segundo tempo, em um dos últimos lances do jogo. A vitória garantiu o Heidenheim por mais uma temporada na elite do futebol alemão.

O gaúcho foi tema da coluna de Léo Oliveira, em junho de 2024. Naquele momento, o clube alemão havia confirmado a primeira participação em competições europeias, no caso a Conference League. Também foi a primeira disputa continental de Léo Scienza.

Playoff do acesso

Tradicional no futebol alemão, a partida coloca frente a frente o 16° colocado da primeira divisão e o terceiro colocado da segunda. Vale destacar que os dois últimos da elite são rebaixados automaticamente. Da mesma forma, os dois primeiros da série B são promovidos sem a necessidade de jogos extras.

O confronto é decidido em dois jogos, com o time da segunda divisão decidindo em casa. Neste ano, o Heidenheim teve pela frente o SV Elversberg, que fez um ponto a menos que o segundo lugar Hamburgo e dois a menos em relação ao terceiro, Colônia.

Quem é Léo Scienza?

Natural de Venâncio Aires, o meia de 26 anos começou a carreira como profissional em 2018, defendendo o Lajeadense em duas partidas da Divisão de Acesso. No ano seguinte, passou a defender o Fanna BK, da quinta divisão sueca, clube em que permaneceu até 2020.

Depois, foi contratado para jogar no time B do Schalke 04. Após dois anos, foi anunciado pelo 1. FC Magdeburg, da segunda divisão alemã. Com pouco espaço no time principal, mas com destaque na equipe B, virou alvo do SSV Ulm 1846 Fussball, que disputava a série C alemã.

Mesmo no clube por apenas uma temporada, 2023-2024, Léo Scienza foi o craque da equipe na conquista da competição, que ainda rendeu o acesso à segunda divisão. O desempenho chamou a atenção do Heidenheim, clube que deixou as competições amadoras do país na temporada 2008/2009, e que disputou a Bundesliga pela primeira vez entre 2023 e 2024.

Mesmo com uma temporada abaixo do esperado para o time, Léo Scienza se tornou titular, estando em campo em 37 jogos. Ao todo, foram seis gols marcados e oito assistências, sendo três delas durante o playoff.