"Gaúcho Bowl" reúne Soldiers e Bravos na final do Estadual de futebol americano 

Soldiers é o atual campeão do torneio.

Quando Santa Maria Soldiers e Bravos Futebol Americano entrarem em campo neste domingo (18), pela final do Gauchão de Futebol Americano , os gritos de "gol" darão lugar a touchdowns e a rugidos de capacetes se chocando. Os times se enfrentam às 14h30min, no Sítio Beira-Rio, na cidade de Igrejinha.

Os times

É de Santa Maria a atual hegemonia gaúcha. O Soldiers venceu as últimas seis edições e tem oito títulos no total. Ainda não sofreu nenhum ponto nesta temporada: venceu o Gravataí Spartans por 53 a 0 na estreia e depois derrotou o Bears, de Igrejinha, por 49 a 0.

— Temos totais condições de competir pelo título, mais uma vez. Estamos com um time de transição, com muita renovação neste ano, mas fizemos jogos sólidos que nos trazem segurança — avalia o quarterback Maurício Faé.

O Bravos FA surgiu após a junção de duas equipes tradicionais da Região Metropolitana: o Porto Alegre Pumpkins, quatro vezes campeão gaúcho e com 20 anos de história, e o Canoas Bulls, fundado há 18 anos. O objetivo foi unir esforços, já que as duas equipes foram duramente afetadas pela enchente de 2024 e estavam com poucos atletas — em geral, são necessários mais de 40 jogadores em uma equipe de futebol americano.