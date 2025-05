Garro treina em campo com fisioterapeutas do Corinthians após aquecimento com jogadores

Afastado dos gramados desde a final do Paulista, no dia 27 de março, o meia Rodrigo Garro deu mais um passo neste sábado em seu processo de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino participou do aquecimento com o restante do elenco, que encerrou a preparação para o clássico com o Santos, e realizou ainda um treino de reabilitação no gramado sob as orientações da equipe de fisioterapia do Corinthians.