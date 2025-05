Galvão Bueno vai participar da transmissão do GP de Mônaco de Fórmula 1 na Band

Galvão se juntará a Sérgio Maurício, que será o narrador da prova, além dos comentaristas da casa: Max Wilson, Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. O anúncio foi feito pelo próprio Sérgio Maurício durante a transmissão do GP da Emília-Romanha, no último domingo.

Galvão Bueno iniciou sua trajetória na Fórmula 1 em 1975, ainda na Rádio Gazeta. Sua última corrida narrada foi o Grande Prêmio do Brasil de 2019, pela TV Globo. Em 2020, afastou-se dos microfones por conta da pandemia de covid-19. No ano seguinte, a Globo não renovou os direitos de transmissão da Fórmula 1, que passou a ser exibida pela Band, onde permanece até hoje.

Atualmente, Galvão é apresentador do programa Galvão e Amigos, exibido nas noites de segunda-feira pela Band, e também atua como narrador dos jogos do Campeonato Brasileiro pela Amazon Prime Vídeo.

As atividades do GP de Mônaco começam na manhã desta sexta-feira, às 8h30, com o primeiro treino livre. Mais tarde, às 12h, os pilotos retornam à pista para o segundo treino livre. No sábado, o terceiro treino acontece às 7h30, seguido da classificação principal, às 11h. A corrida será no domingo, às 10h. O canal BandSports e a F1TV exibirão todos os eventos do fim de semana, enquanto a Band transmitirá a classificação e a corrida.