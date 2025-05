Gabriel Bortoleto critica Kimi Antonelli após batida em Mônaco: 'Ego dele subiu'

Gabriel Bortoleto deixou seu primeiro GP de Mônaco na Fórmula 1, neste domingo, com um sentimento de dever cumprido pela 14ª posição - igualando sua melhor colocação na categoria - e irritação com o italiano Kimi Antonelli. Para o brasileiro, o piloto da Mercedes provocou a batida de sua Sauber no guard rail ainda na primeira volta, o que comprometeu sua prova.

"As corridas frequentemente são bastante monótonas porque as ultrapassagens são muito difíceis. Hoje não foi diferente, apesar da categoria ter tentado algo novo com os regulamentos de pneus. Não deu muito certo, e os jogos de equipe que surgiram tornaram a corrida lenta, com todos correndo quatro ou cinco segundos fora do seu ritmo real, sem degradação dos pneus e ultrapassagens impossíveis", analisou o piloto, que agora tentará buscar seus primeiros pontos no GP da Espanha, no próximo domingo.