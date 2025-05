Gabigol recebe elogios de técnico do Cruzeiro às vésperas de jogo com Flamengo pelo Brasileiro

Às vésperas de enfrentar o ex-clube Flamengo, o atacante Gabigol foi alvo de elogios do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. O atacante, que perdeu a condição de intocável, mas voltou a ser titular na vitória de 2 a 0 sobre o Vila Nova, pela Copa do Brasil, foi elogiado pelo foco que tem demonstrado desde que foi sacado da equipe.

Um dos pilares do elenco Gabigol vem trabalhando para voltar a ganhar o posto de titular. Mesmo sem ter marcado no triunfo sobre o Vila Nova (Kaio Jorge fez os dois gols da partida), o polêmico centroavante foi exaltado pelo comandante. "Apesar de não ter marcado gol, deu o seu máximo", declarou o treinador.

Quatro pontos separam as duas equipes na tabela de classificação do Brasileiro. O Flamengo lidera de forma isolada a tabela com 14 pontos seguido de Palmeiras e Red Bull Bragantino (13). Com um aproveitamento de 55%, o Cruzeiro aparece em quarto lugar (10).