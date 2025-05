Franca vence o Flamengo e empata semifinal do NBB

Didi teve atuação destaca na vitória de Franca. Marcos Limonti / Divulgação/Sesi Franca

O sonho do tetracampeonato do Novo Basquete Brasil (NBB) segue para o Sesi-Franca. Nesta terça-feira (27), o time paulista derrotou o Flamengo, por 85 a 78, no Rio de Janeiro, e empatou o playoff semifinal, que é disputado em uma melhor de cinco partidas.

Após perder o jogo 1 em Franca, o time comandado por Helinho Garcia contou com grande atuação do ala-armador Georginho de Paula, que marcou 18 pontos, pegou oito rebotes e deu seis assistências, para comandar as ações desde o primeiro período.

O cestinha da partida foi o armador Didi Louzada, que fez 22 pontos e apanhou cinco rebotes. O ala estadunidense David Jackson contribuiu com 18 pontos. Destaque ainda para o pivô Wesley, que conquistou seis rebotes.

No Flamengo, o principal jogador foi o ala Jordan Williams. O estadunidense marcou 16 pontos, com quatro bolas convertidas da linha dos três. O pivô Ruan marcou 13, assim como o armador Alexey Borges, que ainda deu sete assistências.

A terceira partida da série será disputada na quinta-feira (29), mais uma vez no Rio de Janeiro. Já o jogo 4 está marcado para o domingo (1º) em Franca. Caso seja necessário um quinto confronto acontecerá no dia 3 de junho, novamente com mando de quadra do Flamengo.