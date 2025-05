Franca vence jogo 5 e segue na busca pelo tetra do NBB

Lucas Dias foi o nome do jogo. Marcos Limonti / Divulgação/Sesi Franca Basquete

O Sesi-Franca venceu o jogo 5 do playoff de quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), contra o Pinheiros, por 83 a 58, e garantiu a quarta e última vaga nas semifinais da competição, onde é o atual tricampeão.

Em uma série surpreendentemente equilibrada, já que o favoritismo era todo da equipe de Franca, o Pinheiros surpreendeu ao vencer o jogo 1 fora de casa.

No jogo disputado na noite de quarta-feira (21), os visitantes conseguiram equilibrar as ações apenas nos dois primeiros quartos e foram para o intervalo perdendo por dois pontos (32 a 30).

Mas a partir do terceiro período, o domínio de Franca foi absoluto. Com uma parcial de 28 a 9, a equipe da casa praticamente resolveu a partida e chegou aos 10 minutos finais vencendo por 21 pontos (60 a 39).

Com o apoio de uma torcida entusiasmada, Franca manteve o adversário sob controle e carimbou a vaga com o placar final de 83 a 58, com destaque para o ala-pivô Lucas Dias, MVP das duas últimas edições do NBB, que marcou 24 pontos e foi o cestinha do jogo.

A equipe semifinalista ainda contou com 23 pontos do ala-armador Didi Louzada e nove rebotes, seis pontos e quatro assistências do ala Georginho de Paula.

O aguerrido time do Pinheiros teve o estadunidense David Sloan, com 15 pontos e cinco assistências, como seu maior destaque.

Na semifinal, o Sesi-Franca vai enfrentar o Flamengo, maior vencedor da história do NBB com sete títulos e que enfrentou o time paulista em duas das últimas três temporadas. Os cariocas tem a vantagem de jogar três dos cinco confrontos no Rio de Janeiro.