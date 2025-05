Franca e Minas confirmam favoritismo e estão nas quartas de final do NBB

Lucas Dias é destaque do tricampeão Franca. Marcos Limonti / Divulgação/Sesi Franca Basquete

Os dois primeiros classificados para as quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) foram definidos nesta quinta-feira (1º), após as vitórias do Sesi-Franca, atual tricampeão, e do Minas Tênis Clube, dono da melhor campanha da fase regular.

Em busca do tetracampeonato, o Sesi-Franca recebeu o Pato Basquete e fechou a série por 3 a 0. Sem dificuldade, o time paulista venceu o paranaense por 101 a 82 e agora espera a definição do confronto entre Pinheiros (SP) e Unifacisa (PB), que estão igualados em 2 a 2. O jogo 5 está marcado para o domingo (4), às 11h, em São Paulo.

Com grande atuação de Lucas Dias, o Franca não deu chances ao Pato e pela 15ª vez na história disputará as quartas de final do NBB. Nesta quinta, o ala-pivô marcou 24 pontos e pegou três rebotes e, ao lado do ala Didi Louzada, com 19 pontos e três assistências, foi o nome do jogo.

Minas varre Mogi

Scott MAchado foi cestinha do Minas. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

Dono da melhor campanha da temporada, com apenas cinco derrotas em 36 jogos, o Minas Tênis Clube recebeu o Mogi Basquete (SP) e com uma atuação em que cinco jogadores marcaram 10 ou mais pontos, fez 76 a 57, fechando a série em 3 a 0, e agora aguarda o vencedor de Vasco da Gama (RJ) e São José (SP), que disputam o jogo 4, nesta sexta-feira (2), às 19h30, em São José dos Campos. Os paulistas vencem por 2 a 1.

Em Belo Horizonte, o armador Scott Machado, com 13 pontos, três assistências e três rebotes, liderou o Minas, que ainda contou com 13 pontos, quatro rebotes e quatro assistências do ala-armador argentino Juan Pablo Arengo e um duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes do pivô Wini Silva.

Unifacisa bate Pinheiros e força jogo 5

Solans (E), com Gerson (D), foi o cestinha da Unifacisa. Gabriella Tayane / Divulgação/Basquete Unifacisa

A Unifacisa soube fazer valer o fator local e derrotou o Pinheiros por 86 a 79, em Campina Grande.

Com 19 pontos e quatro rebotes, o ala argentino Matías Solanas liderou o time paraibano, que ainda contou com 17 pontos do ala-pivô Antônio e 16 pontos e quatro assistências do armador estadunidense Trevor Gaskins.

Brasília vence São Paulo e evita eliminação

Brasília (E) e São Paulo (D) voltam a jogar no sábado. Rubens Chiri / Divulgação / São Paulo FC

Grande surpresa da fase de classificação, ao terminar com a quarta posição, o Brasília Basquete se manteve vivo no NBB ao vencer o Jogo 3, contra o São Paulo, por 86 a 81. Com vantagem de 2 a 1, os paulistas poderão garantir a vaga em casa, no sábado (3), às 18h30.

O cestinha da partida disputada em Brasília foi o ala Daniel Von Haydin, que anotou 26 pontos e completou sua atuação com 12 rebotes, completando um duplo-duplo. Com 17 pontos e nove rebotes, o ala-armador Guilherme Santos também foi decisivo.