Flávia Cherobim é campeã da Copa Cosat 14 anos e garante vaga em Wimbledon

Flávia Cherobim, Laura Villamil, Miguel Ferraz e Ignacio Mejias estão classificados para Wimbledon. Gustavo Gomes / Divulgação/CBT

A brasileira Flávia Cherobim conquistou o título da Copa Cosat 14 anos, único torneio da América do Sul disputado na grama. A competição foi realizada em Bragança Paulista (SP), faz parte do calendário da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat) e é organizado e promovido pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Na decisão, Flávia derrotou a colombiana Laura Villamil Arias, número 3 do ranking sul-americano, em uma partida definida em três sets, parciais de 7/6 (7/4), 1/6 e 7/5, que teve 2h50min de duração.

— Estou muito feliz. Ela cresceu no jogo e ganhou confiança, e eu acabei me desconcentrando. Mas pensei: "Esse jogo é meu". Consegui virar, voltar para o jogo e estou muito feliz com essa conquista — declarou Flávia, que é a número 4 da classificação do continente e que esteve perdendo o terceiro set por 4 a 1.

Miguel Ferraz é vice no masculino

Na decisão masculina, o paulista Miguel Ferraz, número 2 do ranking sul-americano, ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo venezuelano Ignacio Mejias, líder da classificação, por 7/6 (7/1) e 6/4.

Os finalistas de ambas as chaves garantiram vaga no The U14 Championships, torneio que será disputado paralelamente à segunda semana de Wimbledon, com todas as despesas custeadas pela Cosat e pelos organizadores do Grand Slam britânico.