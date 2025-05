Flamengo e Botafogo-PB se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorre nesta quarta-feira (21), às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

No jogo de ida, disputado em São Luís do Maranhão, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol do jovem Joshua, de 17 anos. Sendo assim, pode empatar o segundo confronto, que avança às oitavas de final.