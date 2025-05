Flamengo vence Franca e lidera semifinal do NBB

Argentino Franco Balbi fez 13 pontos e deu três assistências na vitória do Flamengo. Marcos Limonti / Divulgaç]ao/Sesi Franca Basquete

Flamengo e Sesi-Franca iniciaram neste sábado (24) o sexto confronto em um playoff do Novo Basquete Brasil. No interior paulista, o time carioca levou a melhor e, com grande atuação, venceu por 107 a 93, abrindo 1 a 0 na série semifinal disputada em melhor de cinco.

Agora, as próximas duas partidas serão disputadas no Rio de Janeiro e o Flamengo poderá assegurar a vaga na decisão ao lado de sua torcida. O primeiro já será na terça-feira (27).

Em um clima quente e hostil como é tradição nos jogos no Ginásio Pedrocão, em Franca, a equipe carioca fez um jogo seguro e sempre esteve à frente no placar.

O jogo

O primeiro período foi o mais equilibrado e o time comandado pelo técnico argentino Sergio Hernández livrou um ponto de vantagem (26 a 25). Já no segundo quarto, o Flamengo passou a dominar o adversário e com um placar de 33 a 23 foi para o vestiário ganhando por 11 (59 a 48).

Atual tricampeão do NBB, o Franca buscou reagir no terceiro quarto e conseguiu diminuir a diferença para apenas cinco pontos (80 a 75). Mas o time carioca se manteve firme e não deu brechas para os paulistas e fechou o jogo com 14 pontos de frente.

Saindo do banco de reservas, o ala-armador estadunidense Shaq Johnson Sr foi o cestinha do Flamengo e da partida. Ele fez 21 pontos, com destaque para três bolas convertidas em cinco tentativas da linha dos três.

O time carioca contou com um duplo-duplo do armador Alexey Borges, que terminou com 17 pontos e 10 assistências e mais quatro rebotes e outro duplo-duplo do pivô Ruan, que fez 19 pontos e pegou 10 rebotes. O ala-pivô Kayo Gonçalves marcou cinco bolas da linha de três e encerrou o duelo com 17 pontos.

No Franca, o ala-armador Didi Louzada fez 18 pontos, seguido pelo argentino Facundo Corvalán, com 16.