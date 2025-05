Flamengo vence Franca e fica a uma vitória da decisão do NBB

Alexey (D) foi o grande nome do Flamengo. Hermes de Paula / Divulgação/Flamengo

O Flamengo deu um passo importante para chegar à sua 11ª final no Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, venceu o Sesi-Franca por 86 a 75 e passou a liderar a série semifinal por 2 a 1. Se vencer o jogo 4, no domingo (1ª), no interior paulista, o time carioca estará classificado para decisão contra o Minas Tênis Clube.

Após perder o jogo 2, que também aconteceu no ginásio do Tijuca Tênis Clube. o Flamengo precisava dar uma resposta a seu torcedor e evitar que o atual tricampeão chegasse em vantagem em seus domínios.

O jogo

Mas a vitória rubro-negra foi dificílima, No primeiro quarto, o time visitante liderou por 25 a 24, com Didi Louzada marcando seis pontos e Lucas Dias anotando cinco e pegando três rebotes.

No segundo período, o Flamengo se recuperou e virou o marcador, indo para o intervalo do jogo com quatro pontos de vantagem (43 a 39). Nesta parcial, o estadunidense Shaq Johnson fez 10 pontos, acertando duas bolas da linha dos três.

Franca foi superior no terceiro quarto e com um excelente trabalho defensivo cedeu apenas 17 pontos e virou o placar para 61 a 60. Lucas Dias fez sete pontos e ficou com três rebotes e Didi marcou outros cinco.

A vitória do Flamengo foi definida em uma grande atuação do armador Alexey Borges, que não pontuou no segundo e terceiro períodos, mas marcou 14 no último tempo, o que equivale a toda a pontuação da equipe de Franca nesta etapa.

Os destaques da partida

Com um duplo-duplo de 20 pontos e 11 rebotes, o pivô Ruan foi o cestinha da partida. Alexey Borges também terminou com dígitos duplos em dois fundamentos (19 pontos e 12 assistências). O ala Gui Deodato contribuiu com 16 pontos para o time carioca.

Franca teve como destaque o ala-pivô Lucas Dias, responsável por 17 pontos e oito rebotes. Didi Louzada e David Jackson marcaram 14, cada.

Minas aguarda adversário

A outra semifinal foi encerrada com vitória do Minas Tênis Clube sobre o Bauru Basket (SP) por 3 a 0. No jogo decisivo, em Belo Horizonte, os mineiros fizeram 70 a 65 e confirmaram a melhor campanha da temporada do NBB.