Flamengo vence a LDU no Maracanã e encaminha vaga nas oitavas da Libertadores

Luiz Araújo deu assistência para o primeiro e fez o segundo gol. MAURO PIMENTEL / AFP

O Flamengo confirmou o fator casa, se manteve vivo na Libertadores e entrou na zona de classificação às oitavas de final do Grupo C, ao bater a LDU por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), no Maracanã, pela quinta rodada, com certa facilidade. Empurrado pela torcida e com postura agressiva desde o início, o time de Filipe Luís controlou o jogo e não deu chances ao adversário.

Com o resultado, o Flamengo chega à última rodada com os mesmos oito pontos da LDU, mas leva vantagem no saldo de gols e assume a vice-liderança do grupo. O Central Córdoba lidera com 11. O Deportivo Táchira, próximo adversário dos rubro-negros, segue zerado, o que torna o cenário amplamente favorável para a classificação do time carioca às oitavas de final.

O Flamengo entrou em campo com a 'corda no pescoço' e a consciência de que qualquer vacilo poderia significar o fim da linha na Libertadores. Mas, empurrado por um Maracanã pulsante, o time partiu para cima da LDU desde o apito inicial, disposto a resolver cedo o que poderia se tornar drama. Com um trio ofensivo veloz - Bruno Henrique, Michael e Luiz Araújo -, o time rubro-negro o impôs intensidade e pressionou sem dar respiro ao adversário.

O prêmio pela postura agressiva veio logo aos nove minutos. Em cobrança precisa de escanteio de Luiz Araújo, Léo Ortiz se antecipou à marcação e cabeceou firme para o fundo das redes, abrindo o placar e inflamando a torcida. A LDU, acuada, parecia sentir o ambiente e a pressão: praticamente não conseguiu sair do campo de defesa durante boa parte da etapa inicial. A única resposta veio já perto do fim, aos 36, com uma finalização de Gruezo que não assustou Rossi.

Leo Ortiz abriu o placar. MAURO PIMENTEL / AFP

Mesmo com a vantagem, o Flamengo manteve o controle do jogo. Ainda que tenha reduzido um pouco o ritmo depois do início avassalador, seguiu mandando na partida. Faltou, no entanto, mais precisão no último passe para transformar a superioridade em um placar mais confortável.

O Flamengo voltou do intervalo disposto a 'matar' o jogo - e não demorou a transformar a superioridade em segurança no placar. Logo aos oito, Alex Sandro fez boa jogada pela esquerda, insistiu mesmo sob forte marcação e cruzou para a área. Adé tentou o corte, mas falhou: a bola sobrou limpa para Luiz Araújo, que encheu o pé e marcou o segundo, explodindo o Maracanã em alívio e festa.

Com a vantagem ampliada, o técnico Filipe Luís promoveu alterações que deram mais cadência ao time e esfriaram a partida. O time rubro-negro passou a valorizar a posse de bola, administrando o ritmo e controlando as ações sem correr riscos.

A LDU, por sua vez, tentou se lançar ao ataque, subiu suas linhas e buscou pressionar, mas esbarrou em uma defesa bem postada e em um Flamengo que já jogava com o cronômetro a seu favor. Sem conseguir reagir, os equatorianos acabaram derrotados por 2 a 0, em um Maracanã onde só deu Flamengo.

Na última rodada, o Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia e horário, a LDU recebe o Centro Córdoba, na Casa Blanca, em Quito (EQU).

FICHA TÉCNICA

Mais de 65 mil pessoas compareceram ao Maracanã. MAURO PIMENTEL / AFP

FLAMENGO 2 X 0 LDU

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De la Cruz (Evertton Araújo), Gerson e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique (Pedro) e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

LDU - Gonzalo Valle; De la Cruz (Quintero), Ricardo Adé, Allala e Quiñónez; Minda (Villamil), Gruezo e Cornejo; Alzugaray (Melvin Díaz), Alvarado (Pastrán) e Álex Arce (Estrada). Técnico: Pablo Sánchez.

GOLS - Léo Ortiz, aos nove minutos do primeiro tempo. Luiz Araújo, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Sandro (Flamengo); Cornejo, Gruezo, Minda e Ricardo Adé (LDU).

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).

RENDA - R$ 3.299.406,75.

PÚBLICO - 65.831 torcedores.