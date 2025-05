Flamengo e Franca vencem e lideram confrontos de quartas de final do NBB

Armador argentino Franco Balbi é um dos mais experientes do Flamengo. Beto Miller / Agência Corinthians

A rodada de abertura das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) foi encerrada neste sábado (10), com vitórias de Flamengo e Sesi-Franca Basquete, que atuaram como visitantes, repetindo o que haviam feito Minas Tênis Clube e Bauru Basket no dia anterior.

Em São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques, o duelo entre as duas maiores torcidas do Brasil teve vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 94 a 88, com grande atuação do armador Alexey Borges, autor de um duplo-duplo de 25 pontos e 13 assistências, que ainda conquistou três rebotes e recuperou três bolas ao longo do jogo.

O Flamengo não contou com seus dois pivôs principais, o argentino Taya Gallizzi, fora da temporada por lesão no joelho, e Ruan, vetado da partida por desconforto muscular.

A equipe carioca ainda contou com outros três destaques: o ala-pivô Lucas Siewert, que fez 16 pontos e pegou seis rebotes, o ala Gui Deodato, autor de 15 pontos, e o ala-armador estadunidense Shaquille Johnson Sr, que finalizou com 15 pontos e três assistências.

No Corinthians, o armador Elinho fez um duplo-duplo de 10 pontos e 12 assistências, assim com o pivô Lucas Cauê, que marcou 16 pontos e pegou 10 rebotes, além de dar cinco assistências. O cestinha da equipe paulista foi o ala estadunidense Elyjah Clark, com 17 pontos anotados.

As próximas duas partidas serão disputadas no Rio de Janeiro e o Flamengo terá a chance de fechar a série melhor de cinco diante de sua torcida. O primeiro confronto acontecerá na terça-feira (13), às 20h15min, no Tijuca Tênis Clube.

Georginho e Didi comandam o Franca

Jogadores de Franca comemoram vantagem. Sesi Franca Basquete / Divulgação

Mesmo jogando fora de casa, o Sesi-Franca venceu o duelo paulista contra o Pinheiros e fez 89 a 76, no Ginásio Henrique Villaboin.

Atual tricampeão, o time de Franca contou com 52 pontos combinados da dupla de alas-armadores Georginho de Paula e Didi Louzada.

Georginho marcou 30 pontos, deu cinco assistências e pegou sete rebotes nos 36 minutos e meio em que esteve em quadra, enquanto Didi anotou 22 pontos.

O pivô Agapy fez 17 pontos e foi o cestinha do Pinheiros, que ainda contou com 15 do ala-armador Reynan.