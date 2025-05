Flamengo e Franca estão a uma vitória das semifinais do NBB

Gui Deodato encara marcação corintiana. Hermes de Paula / Flamengo

A terceira rodada dos playoffs de quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) foi fechada com vitórias de Flamengo e Sesi-Franca.

Com o resultado, as equipes passaram a liderar as séries, contra Corinthians e Pinheiros, respectivamente, por 2 a 1, e agora estão a um novo triunfo de garantir classificação.

Flamengo x Corinthians

No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o duelo com o Corinthians por 85 a 82. O quarto confronto será no domingo (18), às 10h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Mesmo atrás no placar durante boa parte do jogo, o time carioca soube sofrer e buscar alternativas. No último quarto, potencializado pela sua defesa, a equipe conseguiu a virada a oito minutos do final (69 a 67), após cesta de três do argentino Franco Balbi, e não olhou mais deixou a liderança.

Destaques para as atuações do cestinha Shaq Johnson, com 19 pontos, e Franco Balbi, que veio do banco para marcar 16 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

No Corinthians, o ala-pivô Victão fez 21 pontos, enquanto o armador Elinho deu 11 assistências.

Franca x Pinheiros

Lucas Dias foi o cestinha da partida. Marcos Limonti / Sesi Franca Basquete

Após ser derrotado em casa no jogo 2, o Sesi-Franca se recuperou e bateu o Pinheiros por 92 a 69, após um excelente terceiro período, no qual conseguiu 13 pontos de diferença.

O ala Didi Louzada foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Georginho de Paula e Lucas Dias assinalaram 16 e 15 pontos, respectivamente, para os donos da casa. No time visitante, o armador Sloan fez 23 pontos e terminou como principal pontuador.