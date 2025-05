Flamengo detona Federação Equatoriana por visita e convocação de Plata: 'Irresponsável'

O Flamengo não gostou nada da convocação de Gonzalo Plata para rodada das Eliminatórias Sul-Americanas e entrou em rota de colisão com a Federação Equatoriana de Futebol. O clube informou que o atacante está com o joelho machucado e, mesmo assim, sem seu consentimento, médico e fisioterapeuta da entidade foram à casa do jogador, no Rio, para realizarem procedimento à revelia dos cariocas e aprovarem sua ida à seleção: "Irresponsável"

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, o Flamengo revelou que é "um risco à plena recuperação" a utilização de Plata e ainda mostrou temor com possíveis agravamentos da lesão, o que "pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira."

"Ao ser informado da convocação de Gonzalo Plata para defender a seleção equatoriana na data Fifa de junho, o Clube de Regatas do Flamengo relembra que o atleta apresentou dores no joelho direito, sendo diagnosticado com um edema ósseo. Desde então, o jogador realiza tratamento com o Departamento Médico do clube, incluindo sessões de fisioterapia focadas em fortalecimento e equilíbrio muscular", informou o Flamengo.

O clube não escondeu ter sido procurado pela Federação Equatoriana de Futebol a respeito das condições do atleta e reiterou que, na ocasião, esclareceu que Gonzalo Plata não vinha atuando por ainda estar em processo de recuperação. "Portanto, não haveria segurança para sua utilização pelo Equador. No dia 29 de maio, inclusive, um teste isocinético apontou níveis de força ainda insatisfatórios para a prática desportiva", seguiu no esclarecimento.

O clube acabou "ignorado" e se revoltou com a postura da entidade equatoriana. "Paralelamente a estas conversas, o clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta", reprovou. "Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do clube", detonou.

Mesmo reconhecendo sua obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções nas datas Fifa, o Flamengo teme que a lesão se agrave e, pela plena recuperação do atacante, cobrou que seja cortado da convocação ou não dispute as partidas, contra o Brasil, dia 5, em Guayaquil, e diante do Peru, dia 10, em Lima.