Flamengo abusa dos erros, cede o empate ao Central Córdoba e se complica na Libertadores

O Flamengo pagou caro pela má exibição nesta quarta-feira no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. Reencontrando o algoz Central Córdoba, pela quarta rodada, o time de Fillipe Luís até saiu na frente com gol do uruguaio Arrascaeta, mas abusou dos erros técnicos e cedeu o empate por 1 a 1, se complicando no Grupo C da Libertadores.

Com o resultado, o Flamengo se manteve em terceiro na chave, com cinco pontos e não vence desde a estreia, por 1 a 0, diante do Deportivo Táchira-VEN, e soma zero gols de saldo. Neste momento, o time estaria indo para os playoffs da Copa Sul-Americana. O Central Córdoba, algoz no Maracanã com a vitória por 2 a 1, é o vice-líder, com oito, empatado com a LDU-EQU, mas atrás devido ao saldo de gols: 3 a 2. O lanterna é o Táchira, saco de pancadas do grupo, ainda sem pontuar.

Precisando fazer o resultado, o Flamengo começou a partida como de costume, trocando bastante passes e buscando abrir espaço na defesa adversária. Com nove minutos, a estratégia já surtia efeito, com Gerson servindo Arrascaeta, que passou pela marcação antes de bater na saída do goleiro para marcar. O uruguaio ainda teve a chance de ampliar, em contra-ataque, mas chutou fraco, favorecendo a defesa de Aguerre.

Com o passar do tempo, confortável com o placar, o Flamengo foi se desconcentrando em campo e passando por um sufoco desnecessário. Sem a posse de bola, viu o time argentino gostar do jogo e incomodar a defesa. Rossi teve que trabalhar, em chute forte de Galván. Superior tecnicamente, o time brasileiro, quando trabalhava as jogadas ofensivas, saía resultado. Gerson arriscou de canhota e Aguerre fez a defesa.

O Flamengo voltou para a segunda etapa muito defensivo, com erros de passes e deixou o controle da partida com o Central Córdoba. O time argentino que já havia crescido no final do primeiro, aproveitou o embalo para empatar a partida aos 15 minutos. Angulo cruzou e Verón, que tinha acabado de entrar, se antecipou à defesa carioca e cabeceou firme para vencer Rossi.

Os erros técnicos do time carioca seguiam gritantes. Danilo errou na saída de bola e foi salvo pelo VAR que corrigiu uma marcação de pênalti de Léo Pereira. O time não se encontrava em campo, nem mesmo as substituições de Filipe Luís surtiram algum efeito. Com seus principais jogadores apagados, pouco produziu para buscar os três pontos e se contentou com um empate, se complicando na classificação.

O Flamengo vira a chave e foca na reabilitação no Campeonato Brasileiro. No sábado, o time recebe o Bahia, às 21h, no Maracanã. Pela Libertadores, volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, contra o LDU-EQU, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA-ARG 1 X 1 FLAMENGO

CENTRAL CÓRDOBA-ARG - Aguerre; Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Galván (Glaby), José Florentín e Quagliata (Verón); Perelló (Alfonso), Heredia (Iván Gómez) e Angulo (Fernando Martínez). Técnico: Omar de Felippe.

FLAMENGO - Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan), De la Cruz (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Arrascaeta, aos nove minutos do primeiro tempo. Verón, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas e Arrascaeta (Flamengo).

ÁRBITRO - Felipe González (CHI).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.