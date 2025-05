Flaco López, do Palmeiras, se envolve em acidente com motociclista em Alphaville

O argentino retornava do treinamento, na Academia de Futebol, CT do clube, na Barra Funda, por volta de 14h, quando o veículo que conduzia, um Porsche Taycan, atingiu a vítima identificada como Sandro Martins.

Um boletim de ocorrência foi registrado, conforme informou o atleta. A reportagem do Estadão questionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre a natureza do registro. Entretanto, a pasta não localizou a ocorrência junto à Polícia Civil.

Flaco López esteve em campo no domingo, quando o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino entrou substituindo Vitor Roque, autor do gol, aos 30 minutos do segundo tempo.