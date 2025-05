Flaco López celebra crescimento do Palmeiras no ano e 'dor de cabeça' boa para Abel Ferreira

Titular no começo da temporada, opção atualmente e sempre aproveitando as oportunidades. Flaco López é um dos exemplos de que o Palmeiras vem se destacando por causa da força de seu elenco sem egoísmo ou estrelismo. Autor de um dos gols nos 3 a 0 sobre o Ceará na Copa do Brasil, o centroavante exaltou a boa fase alviverde, com 14 vitórias nos últimos 15 jogos, e celebrou a "dor de cabeça" boa que o grupo vem dando ao técnico Abel Ferreira.

Mesmo rodando o grupo em diversos jogos, o treinador consegue manter a intensidade alta da equipe a ponto de liderar com folga na Libertadores e no Brasileirão, além de já estar nas oitavas de final da Copa do Brasil. A derrota na final do Paulistão já faz parte do passado e o Palmeiras se credencia a todos os títulos nos quais está na disputa.

"Acho que o time está em um momento de maturidade muito bom. Desde o começo do ano até agora, crescemos muito. Todos estão fazendo muito bem o seu trabalho, dando uma boa dor de cabeça para o Abel", frisou Flaco López. "Acho que isso é o mais importante, todos estão tendo minutos e conseguindo aproveitar ao máximo. Isso me deixa muito feliz porque eu sei que todo mundo quando entrar vai dar o seu melhor e, graças a Deus, estamos todos em boa fase."

Um dos motivos para tal crescimento é a união atual de grupo, comissão técnica e funcionários em geral. A sinergia palmeirense anda em alta. "O Abel fala muito sobre isso. Uma coisa inexplicável que acontece aqui no Palmeiras, que é o trato humano que temos entre nós e entre funcionários e jogadores. Todo mundo tem muito respeito, somos grandes companheiros e gostamos muito do time", revelou Flaco. "Todo mundo deixa o egoísmo de lado e dá o seu melhor sempre. Isso é o mais importante, é o que nos caracteriza. Um corre pelo outro e um se esforça pelo outro", afirmou.

Com elenco em alta, as dúvidas para Abel Ferreira escalar o time tendem a crescer. Poupados diante do Ceará, Allan e Raphael Veiga trabalharam normalmente nesta sexta-feira e aumentaram o leque de opções para receber o Flamengo, domingo, pelo Brasileirão.

Outra boa notícia ao torcedor é que as dores acusadas por Felipe Anderson ainda na primeira etapa da partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil não passaram de um susto - o meia-atacante foi substituído por Mayke. O jogador passou por exames de imagem que não acusaram lesão na coxa direita, apenas um edema.

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo nesta sexta, enquanto os reservas já iniciaram as atividades focando no Flamengo, em jogo no qual o Palmeiras pode abrir ao menos cinco pontos de distância para o segundo colocado, com possibilidade de chegar até a sete caso vença e Cruzeiro e Red Bull Bragantino tropecem na rodada.