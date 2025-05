Final da Kings League Brasil: horário e onde assistir ao jogo entre Furia e Dendele

A Kings League Brasil terá a sua grande final neste domingo (18). Furia FC e Dendele FC se enfrentarão às 18h30min, no Allianz Parque, em São Paulo, valendo o título da primeira edição do torneio.

Nas quartas de final, eliminou a G3X, do streamer Gaules e do jogador Kelvin Oliveira. Nas semifinais, passou pelo Fluxo FC, do influenciador Nobru e do streamer Cerol.