Final da Champions League será transmitida nos cinemas; veja onde assistir em Porto Alegre

Telas do cinema vão transmitir Inter de Milão x PSG.

A final da Champions League 2024/2025 será transmitida nas telonas de cinema de vários lugares do Brasil. Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, dois cinemas estão entre os selecionados para assistir Inter de Milão x PSG .

O duelo ocorre no sábado (31), em Munique, na Alemanha, às 16h , mas as sessões começarão 30 minutos antes. Os ingressos já estão sendo vendidos nas redes UCI, Cinemark e Cinépolis.

Em Porto Alegre, os torcedores poderão acompanhar no Cinemark do Barra Shopping Sul. Em Canoas, o UCI do Park Shopping Canoas foi selecionado.