Filho de Robinho marca golaço contra o Grêmio no Brasileirão sub-20 e recebe elogios de Neymar; veja o lance

Após o gol, Robinho Jr. fez a comemoração que Neymar costuma fazer quando balança as redes. Reinaldo Campos / Santos, divulgação

O Grêmio foi derrotado pelo Santos por 3 a 0, nesta quarta-feira (7), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Um dos destaques da partida foi o atacante Robinho Jr., filho do ex-jogador Robinho, que está preso desde março de 2024, em Tremembé, no interior de São Paulo, condenado por estupro coletivo.

Na vitória do clube paulista, Robinho Jr. marcou um golaço aos 46 minutos do segundo tempo, que confirmou o 3 a 0 para os paulistas.

Vinícius Lira, no lado esquerdo, cruzou na área para o atacante. Ele dominou, passou por dois jogadores do Grêmio e finalizou no canto direito do goleiro Ygor.

Homenagem ao ídolo

Na comemoração, o filho de Robinho homenageou Neymar, que acompanhou o confronto na arquibancada.

Ele imitou o camisa 10 do time profissional ao fazer uma careta com as duas mãos ao lado do rosto.

Nas redes sociais, Neymar parabenizou o jovem pelo gol marcado:

— Esse eu vi de camarote... Golaço! Parabéns! — escreveu o jogador do Santos em uma postagem acompanhada da foto de Robinho Jr..

Da base para o profissional

Em 2024, Robinho Jr. assinou o primeiro contrato profissional com o Santos. O vínculo vai até a metade de 2027 e tem multa rescisória no valor de 50 milhões de euros, cerca de R$ 324,6 milhões, para equipes do Exterior.

Nas categorias de base, ele costumava ser chamado de Juninho, mas passou a utilizar "Robinho Jr." quando ingressou no profissional. Em 2025, fez sete partidas pelo time sub-20 e marcou quatro gols.