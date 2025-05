FGF e outras 18 federações indicam nome para concorrer à presidência da CBF

Samir Xaud foi eleito para assumir a Federação Roraimense de Futebol entre 2027 e 2030. FRF / Divulgação

As federações que assinaram um manifesto em defesa de renovação na CBF já têm um nome à vista para compor uma chapa na próxima eleição. Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol (FRF), tem o apoio das entidades signatárias para concorrer à presidência da confederação.

Nesta quinta-feira (15), 19 federações estaduais de futebol lançaram um documento pedindo por uma "renovação de ideias, de práticas e de lideranças, bem como a profissionalização definitiva das estruturas de gestão" da CBF. A manifestação demonstra a falta de apoio a Ednaldo Rodrigues, que foi afastado da presidência da entidade na tarde de ontem.

"Unidos com esse propósito, assumimos o compromisso de construir uma candidatura à Presidência e Vice-Presidências da CBF comprometida com um novo ciclo para o futebol brasileiro: mais democrático, mais integrado e mais aberto à participação de todos. Queremos uma CBF forte, querida por dentro, admirada por fora — e novamente amada por todos que fazem do futebol a alma do nosso país", diz trecho do manifesto.

Com FGF

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, foi um dos signatários. Não assinam o documento as federações de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Amapá e Mato Grosso.

Quem é Samir Xaud

Samir Xaud foi eleito no início de 2025 para assumir a FRF no triênio 2027-2030, substituindo seu pai, Zeca Xaud, que completa 40 anos na direção da entidade no ano que vem. Caso seja eleito presidente da CBF, ele não assumirá em Roraima.

A nova eleição deve ser convocada por Fernando Sarney, interventor nomeado por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.