Fernando Romboli vence irmãos Tsitsipas e vai à segunda rodada de duplas em Roland Garros

A temporada 2025 será sempre lembrada por Fernando Romboli . Em fevereiro, ele disputou seu primeiro Masters 1000 e chegou às semifinais em Indian Wells . Uma semana antes de iniciar Roland Garros jogou a principal final da carreira, no ATP 500 de Hamburgo , ficou com o vice-campeonato . e atingiu a sua melhor classificação no ranking mundial de duplas, a 56ª posição.

Orlando Luz e Ivan Dodig conhecem rivais da segunda rodada

Outro brasileiro que avançou para a segunda fase em Paris foi o gaúcho Orlando Luz , que forma parceria com o croata Ivan Dodig . Na quarta, eles venceram o confronto com os franceses Geoffrey Blancaneaux e Valentin Royer .

Nesta quinta, Orlandinho e Dodig conheceram os próximos adversários. Com um duplo 6/3, os alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz, cabeças de chave número 3, eliminaram s poloneses Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski. A forte dupla da Alemanha foi vice do US Open de 2024 e é a atual campeã do ATP Finals.