Fernando Romboli garante vaga nas oitavas de final de duplas em Roland Garros

Romboli vai entrar no top 50 da ATP. Bitpanda Hamburg Open / Divulgação

O brasileiro Fernando Romboli está classificado para as oitavas de final da chave masculina de duplas em Roland Garros. Neste sábado (31), ele e o australiano John-Patrick Smith derrotaram os franceses Arthur Cazaux e Harold Mayot por 2 a 1, parciais de 7/5, 6/7 (7/9) e 6/4, após 2h52min de partida.

Com a inédita vaga na terceira rodada de um Grand Slam, o carioca de 36 anos está entrando pela primeira vez na carreira no top 50 do ranking mundial de duplas da ATP. Com a pontuação já obtida em Paris, ele está ganhando sete colocações e chegando ao 49º lugar.

Em ótima fase na carreira, Romboli disputou, nesta temporada, seu primeiro Masters 1000 e chegou às semifinais em Indian Wells. Uma semana antes de iniciar Roland Garros, jogou a principal final da carreira, no ATP 500 de Hamburgo, e ficou com o vice-campeonato.

Na próxima rodada, Romboli e Patrick-Smith enfrentarão os vencedores do confronto entre a parceria do gaúcho Orlando Luz e o croata Ivan Dodig e os alemães Kevin Krawietz e Tim Pütz, cabeças de chave número 3.

O jogo

A partida disputada em uma lotada quadra 7 teve clima de Copa Davis. No primeiro set, com impressionantes 100% de aproveitamento dos 20 pontos jogados com o primeiro saque, o brasileiro e o australiano não deram chances de quebra e aproveitaram uma das duas oportunidades que tiveram para quebrar os franceses no 12º game e fechar a parcial por 7 a 5, após 53 minutos.

No segundo set, o equilíbrio permaneceu e nenhuma dupla conseguiu quebrar o serviço. No tie-break, os franceses foram mais eficientes e, depois de salvarem um set point em 6-7, viraram para 9-7 e empataram o jogo.

A terceira parcial teve a presença ainda mais forte do público francês, que cantou A Marselhesa e gritou muito o tradicional Allez les Bleus!.

Mais uma vez, a disputa foi intensa e ponto a ponto. No oitavo game, Cazaux e Mayot pressionaram o saque de Romboli e chegaram a ter 15-40 e mais dois break points, mas o brasileiro e o australiano não cederam o ponto e empataram em 4-4.

Um fato curioso aconteceu neste momento. No intervalo, Romboli pediu atendimento médico por conta de dores nas panturrilhas e, assim que os três minutos regulamentares foram esgotados, foi a vez de Cazaux solicitar a presença do fisioterapeuta para cuidar de dores no pescoço e no braço direito.

Após os seis minutos, o jogo voltou e Patrick-Smith marcou dois pontos extraordinários na rede. No primeiro, ele defendeu voleio e smash, antes de definir a jogada. No segundo, fez um belo voleio e conseguiu quebrar o saque dos franceses em 5-4.