Felipe Anderson faz atividade interna, e Maurício prega reação no Palmeiras: 'Volta por cima'

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com um edema na coxa direita, o meio-campista Felipe Anderson realizou atividades internas e seguiu o cronograma de recuperação supervisionado pelo departamento médico. Assim como ele, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no domingo participaram apenas de atividades regenerativas.

Em campo, o restante do grupo trabalhou com foco na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Líder isolado do Grupo F e já garantido como dono da melhor campanha geral da competição, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque - partida que marcará também a despedida de Estêvão diante da torcida alviverde antes da viagem para o Mundial.

Após o treino, o meio-campista Maurício comentou sobre o momento da equipe e cobrou uma resposta imediata já diante do clube peruano. "Nem sempre vamos conseguir ganhar os jogos, e ontem era um jogo muito importante, mas já passou e temos de lidar da melhor maneira", disse o camisa 18. "Mesmo depois de uma derrota, temos de estar focados em dar essa volta por cima e já no próximo jogo."

O Palmeiras volta a campo pelo Brasileiro no fim de semana, quando visita o Cruzeiro em um confronto direto pelas primeiras posições. O planejamento do clube prevê que essa será a última partida antes do embarque para o Mundial, que será disputado em junho, na Arábia Saudita. Para Maurício, a sequência é determinante para manter a confiança do elenco e consolidar a identidade do time. "Temos dois grandes jogos, então temos de ter uma mentalidade boa e a mesma identidade que a gente sempre teve", afirmou.

Sobre o duelo com o Sporting Cristal, o meia fez questão de destacar a importância da partida tanto do ponto de vista coletivo quanto individual. "Temos um jogo super importante agora, o último jogo do Estêvão no Allianz Parque, e sabemos que será um momento muito especial para ele", afirmou. "Temos também a ambição de terminar a primeira fase da Libertadores com 100% de aproveitamento e vamos em busca desses três pontos."

A campanha alviverde até aqui confirma o domínio na competição continental. Com cinco vitórias em cinco jogos, o Palmeiras já garantiu pela sexta vez em oito anos o primeiro lugar no grupo - feito que o isola como recordista brasileiro em classificação às oitavas (18, superando o Grêmio) e iguala o River Plate em termos sul-americanos.