Favoritos, brasileiros e onde assistir ao torneio de Roland Garros 2025

Carlos Alcaraz vai defender o título de Roland Garros. ALAIN JOCARD / AFP

No saibro do Stade Roland Garros serão conhecidos os campeões do segundo Grand Slam da temporada 2025 do tênis. Em Paris, na França, a partir do dia 25 de maio, será disputada a chave principal do tradicional torneio de Roland Garros, que reúne os principais nomes do esporte.

Até o dia 8 de junho serão conhecidos os vencedores entre os homens, as mulheres, e nas duplas. Brasileiros estarão presentes no campeonato, sendo João Fonseca e Thiago Monteiro no masculino; e Bia Haddad Maia no feminino.

Favoritos ao título

No circuito masculino, o atual vencedor aparece como um dos francos favoritos. Além de defender o título de 2024, Alcaraz vive excelente momento. O espanhol foi campeão dos torneio de Roma e Monte Carlo, ambos ATP 1000.

Alcaraz está em segundo lugar no ranking, atrás de Jannik Sinner, que voltou às quadras recentemente, após suspensão por doping. O italiano também estará forte na disputa, ainda mais após o vice em Roma.

Casper Ruud, vencedor do ATP 1000 de Madri, subiu no ranking e pode ser um candidato secundário.

Novak Djokovic, tricampeão de Roland Garros, não pode ser deixado de fora da disputa. Mesmo longe dos melhores momentos da carreira, o sérvio segue firme em busca do centésimo título da carreira.

Equilíbrio no feminino

Iga Swiatek é a atual campeã de Roland Garros. EMMANUEL DUNAND / AFP

Entre as mulheres, a disputa promete ser ainda mais equilibrada. Líder do ranking feminino, Aryna Sabalenka vem de título recente em Madri, e sempre está entre as candidatas.

Dos EUA, Coco Gauff e Jessica Pegula completam o top 3 da WTA. As duas vivem bom momento e podem incomodar a bielorrussa. Jasmine Paolini, atual vice, chega com moral após o título em Roma.

A detentora do título, Iga Swiatek, não está na sua melhor forma, mas costuma jogar bem no saibro. Ela é a atual quinta colocada do ranking.

Como uma eventual surpresa, olho em Mirra Andreeva, a russa de 18 anos que já está em sexto na tabela da WTA e tem potencial para entrar no top 3 em breve.

O que esperar dos brasileiros em Roland Garros

Serão três representantes do Brasil na chave principal de simples. No masculino, João Fonseca é o melhor brasileiro no ranking, ocupando a 65ª posição. A esperança de um bom desempenho em Roland Garros é nele.

O carioca de 18 anos não teve bons resultados nos torneios de saibro em que participou, com eliminações precoces em Roma e Madri. No entanto, Fonseca terá a chance de mostrar todo o seu potencial no Grand Slam francês.

Thiago Monteiro é o outro representante no masculino, e o cearense vai para surpreender. Ele ocupa atualmente a 131ª posição. Porém, chegou até a chave principal por conta da sua posição há algumas semanas.

Monteiro vai disputar o seu 25º Grand Slam da carreira, tendo apenas sete vitórias nesse tipo de torneio, mas quatro delas em Roland Garros.

Olho em Bia Haddad Maia

Bia Haddad Maia vem de bom desempenho em Strasbourg. Luiz Candido / Divulgação/CBT

A única brasileira na chave principal costuma ter bom desempenho no saibro francês. Em 2023, Bia Haddad foi semifinalista de Roland Garros, perdendo para Swiatek. Foi o melhor desempenho dela em Grand Slam.

Para 2025, a brasileira chega com confiança, após um período de resultados ruins. No WTA 500 de Strasbourg, Bia foi semifinalista e está em 23º no ranking feminino.

Onde assistir Roland Garros