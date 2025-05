Ex-número 1 vê Fonseca como campeão de Grand Slam, mas pede calma após comparação com Beatles

Andy Rodddick, ex-número 1 do mundo, postou um vídeo na noite desta terça-feira onde enalteceu a atuação de João Fonseca em sua estreia em Roland Garros (vitória contundente sobre Hubert Hurkacz) e ainda colocou o brasileiro como um dos grandes nomes do circuito mundial em um curto espaço de tempo. Apesar do otimismo em suas declarações, o ex-tenista pediu um pouco de calma com o brasileiro.