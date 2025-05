Ex-nº1 diz que será difícil Alcaraz ser maior da história com sua 'filosofia de curtir a vida'

O espanhol Carlos Moyà, ex-número 1 do mundo, refletiu sobre o desempenho do compatriota Carlos Alcaraz no circuito da ATP. Para o ex-tenista, é "viável a curto prazo" que Alcaraz continue vencendo torneios de Grand Slam, por conta do seu potencial. Por outro lado, diante da filosofia do atleta de "desfrutar a vida", é "muito difícil" que a longo prazo o atleta espanhol se torne o maior tenista da história.