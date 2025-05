Ex-campeãs, Ostapenko e Krejciková estreiam com vitórias em Roland Garros

Duas ex-campeãs de Roland Garros , a letã Jelena Ostapenko e a tcheca Barbora Krejciková , começaram com vitórias suas campanhas em Paris e seguem na busca pelo segundo título.

Cabeça de chave número 15, Krejciková, foi campeã em 2021 e que também tem dois troféus de duplas do Aberto da França , superou a experiente alemã Tatjana Maria , 37 anos, por 7/6 (7/4) e 6/3 e agora vai enfrentar a russa Veronika Kudermetova, que venceu a búlgara Viktoriya Tomova por 7/5 e 6/1.

Campeãs de Grand Slam, Rybakina e Keys confirmam favoritismo

Vencedora de Wimbledon em 2022 e campeã do WTA 500 de Estrasburgo, no sábado (24), Rybakina suou para passar pela argentina Julia Riera. Com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4, ela garantiu vaga na segunda rodada e agora vai enfrentar a estadunidense Iva Jovic, que fez 6/3, 5/7 e 6/4 na mexicana Renata Zarazúa.