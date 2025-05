Ex-Arsenal será reforço do Flamengo no Mundial de Clubes

Jogador será reforço do Flamengo para a disputa do Mundial.

O Flamengo acertou a contratação de um reforço para a disputa do Mundial de Clubes . Segundo o ge.com, o clube carioca terá Jorginho, do Arsenal, à disposição para a competição.

A janela para inscrição de reforços criada pela Fifa para a disputa do torneio abre no dia 2 de junho, com validade até 10 de junho.