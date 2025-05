Ex-árbitros gaúchos lamentam morte de Agomar Martins

— Hoje é um dia triste para a arbitragem brasileira. Agomar se notabilizou não só no Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional e internacional. Foi o primeiro a alcançar o quadro da Fifa no RS. A arbitragem gaúcha passou a ser respeitada nacionalmente a partir de Agomar Martins. Mesmo com 94 anos, sabendo que estava com alguns problemas de saúde, sua morte me surpreendeu. A arbitragem do Rio Grande do Sul se divide em duas fases. Antes e depois do Agomar Martins. Sempre se posicionou como um árbitro enérgico. Agomar Martins é uma lenda do futebol gaúcho — recorda Renato Marsiglia, ex-árbitro gaúcho que apitou na Copa do Mundo de 1994 e comentarista de arbitragem.