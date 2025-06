Everton exerce opção de compra e contrata argentino Alcaraz, do Flamengo

O Everton exerceu sua opção de compra para contratar de forma definitiva o argentino Charly Alcaraz do Flamengo, após um período de empréstimo ao clube inglês.

Alcaraz vai assinar um contrato de dois anos com os 'Toffees', que supostamente concordaram com um montante de US$ 16,9 milhões (cerca de R$ 96,8 milhões pela cotação atual) para manter o meio-campista em seu elenco.