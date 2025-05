Evanilson marca gol da vitória do Bournemouth e deixa Arsenal sem embalo para Liga dos Campeões

Já sem possibilidade de conquistar o Inglês, Arteta afirmou antes do jogo que há coisas a serem feitas no campeonato e escalou o time com apenas uma mudança em relação à equipe titular derrotada pelos franceses. Thomas Partey, que cumpriu suspensão, voltou ao time no lugar de Mikel Merino. "Trabalhamos muitos meses para estar na posição que estamos. Se não podemos ser campeões, vamos ser melhor do que os outros", afirmou o técnico do vice-líder do campeonato.