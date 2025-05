Estêvão recebe homenagem tímida antes de último jogo pelo Palmeiras no Allianz Parque

Antes de entrar em campo para seu último jogo no Allianz Parque, diante do Sporting Cristal, pela Libertadores, nesta quarta-feira, Estêvão ganhou homenagem do Palmeiras. O atacante de 18 anos vive seus últimos dias como jogador do clube que o revelou para o futebol. Negociado com o Chelsea, ele se apresenta ao time inglês depois da disputa do Mundial de Clubes.