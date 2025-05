Estêvão dá show em clima de despedida e classifica Palmeiras na Copa do Brasil diante do Ceará

Estêvão já começa a fazer as malas com dois destinos distantes do Brasil. Depois de disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, ele vai para a Inglaterra, onde vestirá a camisa do Chelsea. Mas, enquanto cumpre suas últimas missões com o Palmeiras, trata de dar alegrias ao torcedor. Nesta quinta-feira, marcou dois gols e ajudou seu time a vencer por 3 a 0 o Ceará, no Allianz Parque, e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras buscou ser propositivo desde o apito inicial, com jogadas pelas pontas principalmente. Porém, logo com 12 minutos, o time alviverde teve de lidar com uma lesão de Felipe Anderson. O jogador reclamou de dores na coxa e foi tirado de campo para a entrada de Mayke.

Aos poucos, o Ceará conseguiu se ambientar e frequentar o campo de defesa do Palmeiras. A nova postura dos visitantes abriu espaços para alguns contra-ataques alviverdes. De fato, o time da casa criou boas oportunidades com Estêvão, Aníbal Moreno e Mayke, mas a falta de capricho na hora da finalização causou prejuízos.

O ritmo do jogo foi caindo drasticamente com o passar do tempo. A partida ficou monótona sem grandes lances de parte a parte. Parecia que o empate estava satisfazendo os dois adversários.

Aos 44 minutos, a tensão tomou conta do Allianz Parque. Pedro Henrique recebeu passe em profundidade, driblou o goleiro e fez o gol. O assistente, porém assinalou o impedimento que foi, posteriormente, confirmado pelo VAR.

Na volta do segundo tempo, as duas equipes conseguiram ser mais agudas e arrancaram suspiros do torcedor. O zero estava cada vez mais perto de sair do placar da arena palmeirense.

Aos 18 minutos, Estêvão invadiu a área pelo lado direito e, quando se aproximava do gol, foi tocado pelo defensor do Ceará. O VAR orientou Anderson Daronco a rever o lance do monitor. O árbitro, então, marcou o pênalti para o Palmeiras. Aos 22, Estêvão foi para a cobrança, o goleiro defendeu, mas no rebote o jovem não desperdiçou e colocou o time da casa em vantagem.

O gol deu motivação para Estêvão buscar ainda mais. Dois minutos depois, o camisa 41 arrancou pela esquerda, entrou na área, pedalou e mandou uma pancada, sem defesa para Fernando Miguel, para sacramentar a classificação palmeirense.

No fim, ainda deu tempo do Palmeiras ampliar o marcador. Mayke carregou pelo meio e lançou para López, que ganhou a batalha com o defensor do Ceará e chutou para marcar o terceiro gol alviverde, aos 42.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 0 CEARÁ

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Evangelista (Richard Ríos) e Mauricio; Estêvão (Paulinho), Vitor Roque (Flaco López) e Felipe Anderson (Mayke). Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ - Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Matheus Araújo), Diego e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul e Pedro Henrique (Lelê). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Estêvão, aos 22 e aos 24, Flaco López, aos 42 minutos do 2º tempo.

CARTÃO AMARELO - Rafael Ramos.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 2.633.274,10.

PÚBLICO - 38.598 torcedores.