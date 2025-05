Eric Dier vai deixar o Bayern de Munique no fim da temporada

O zagueiro inglês Eric Dier, cujo contrato com o Bayern de Munique expíra no final da temporada, não seguirá no clube bávaro, anunciou o diretor-esportivo Christoph Freund.

"Mantivemos conversas com Eric nestas últimas temporadas sobre uma possível renovação. Ele nos anunciou que não renovará com o Bayern e deixará o clube no final da temporada", explicou Christoph Freund, durante a coletiva de imprensa antes da partida contra o RB Leipzig deste sábado (3), que poderá sagrar o Bayern como campeão alemão.

Dier chegou por empréstimo em janeiro de 2024 e se tornou titular na defesa no final da temporada 2023-2024, junto com o holandês Matthijs de Ligt, como técnico Thomas Tuchel no comando. Nesse verão europeu sua transferência por uma temporada foi completada.

Com Vincent Kompany ocupando o cargo de técnico do Bayern, Dier foi titular em menos ocasiões, mas cobriu as ausências por lesão dos zagueiros titulares, o sul-coreano Kim Min-jae e o francês Dayot Upamecano.

O zagueiro-central de 31 anos, que também pode jugar como volante ou lateral-direito, disputou 49 partidas pela seleção inglesa.

O contrato de Dier com o Bayern se encerra no dia 30 de junho e as duas partes ainda negociam uma possível renovação para a disputa do Mundial de Clubes, que começa no dia 14 de junho nos Estados Unidos e termina em 13 de julho.

Segundo o jornal francês L'Équipe e a imprensa alemã, Eric Dier teria chegado a um acordo para jogar no Monaco até o verão europeu de 2027.