Entenda o que causou o afastamento de Ednaldo Rodrigues da CBF

Ednaldo Rodrigues foi afastado da CBF nesta quinta-feira (15). Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF nesta quinta (15). A decisão foi do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O despacho do TJ-RJ anulou o acordo firmado para a recondução de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF devido à "possível falsificação da assinatura" de Coronel Nunes.

"DECLARO NULO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, HOMOLOGADO OUTRORA PELA CORTE SUPERIOR, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, ANTÔNIO CARLOS NUNES DE LIMA, conhecido por CORONEL NUNES", diz o trecho.

Na semana passada, a deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da CBF e atual interino da presidência, moveram pedidos no STF para a destituição. As solicitações haviam sido negadas pelo ministro Gilmar Mendes. Entretanto, o ministro determinou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a apuração urgente dos fatos narrados nas petições.

A decisão do TJ-RJ cita que os indícios trazidos aos autos são robustos e permitem a conclusão de que "há muito o Coronel Nunes não tem condições de expressar de forma consciente sua vontade. Seus atos são guiados. Não emanam da sua vontade livre e consciente".

O que diz a perícia

A análise da perícia é sobre a assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, ex-vice-presidente da CBF e que foi presidente interino da entidade em duas ocasiões. A inspeção foi feita pela perita Jacqueline Tirotti, a pedido do vereador do Rio Marcos Dias (Podemos).

Segundo o documento obtido pelo Estadão em 6 de maio, foram observados elementos que diferenciam a escrita. O texto diz:

"A convicção que se pode depreender de todas as características observadas e considerando todas as limitações intrínsecas ao presente exame é de não identificação do punho periciado de Antônio Carlos Nunes de Lima."

A perícia questiona o fato de o nome ter sido assinado em 19 de janeiro, cinco dias antes da assinatura de fato do acordo:

"Já conferindo ao procurador poderes específicos para pleitear a homologação judicial de um acordo ainda inexistente à época."

A análise cita que as assinaturas disponíveis para avaliação datam de 2015 a 2023, o que, segundo o texto, compromete a contemporaneidade exigida em exames periciais. Entre 2015 e 2017, Coronel Nunes assinava de forma simplificada, igual sua rubrica. A partir de 2022, ele passou a assinar com seu nome completo.