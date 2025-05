Empresa de Neymar reforma CT da Base do Santos e faz clube economizar R$ 8 milhões

O Santos deu início nesta quarta-feira à reforma do centro de treinamento das categorias de base, com inauguração prevista para 9 de junho de 2025. A obra, localizada dentro do CT Rei Pelé, será totalmente custeada pela NR Sports, empresa da família Neymar, e por seus parceiros, garantindo uma economia de cerca de R$ 8 milhões aos cofres do clube.

"O Santos é parte da nossa história, e poder retribuir com algo tão significativo é motivo de honra para nós. Este centro é mais do que concreto e tecnologia - é um investimento no futuro de centenas de jovens talentos que sonham em trilhar o mesmo caminho. Fizemos questão de liderar essa iniciativa com responsabilidade, respeito à história do clube e visão de longo prazo", disse Neymar Pai, presidente da NR Sports.

A necessidade do projeto foi identificada por Léo Bastos, ex-lateral esquerdo e atual coordenador da base santista. A gestão está a cargo de Altamiro Bezerra (NR Sports) e a execução ficou com a ModuLight, joint venture da Lightwall com o Grupo SteelCorp.

Toda a montagem inicial foi feita fora do clube, no Litoral Plaza Shopping, garantindo agilidade e sem impactar as atividades do CT. Com 1.100 m² de área construída, o novo centro será referência em inovação, sustentabilidade e excelência esportiva.

O presidente Marcelo Teixeira destacou a importância do novo complexo para a formação dos jovens atletas e reforçou sua confiança de que o projeto terá impacto positivo duradouro no futuro do clube.

"Desde a campanha, destacamos que o investimento na base seria uma das nossas prioridades de gestão. Iniciamos hoje uma etapa fundamental, com a construção de uma estrutura completa para aperfeiçoar o trabalho de formação de jogadores que serão o futuro do clube. A história comprova que esse é o caminho correto", falou Teixeira.