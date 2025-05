Em Hamburgo, brasileiro Fernando Romboli disputa principal final da carreira

Nesta semana em Hamburgo , na Alemanha, Romboli em parceria com o argentino Andrés Molteni garantiu vaga em sua primeira final de ATP 500 . Nesta sexta-feira (23), eles derrotaram os cabeças de chave número 1 do torneio, o finlandês Harri Heliövaara e o britânico Henry Patten, de virada, parciais de 1/6, 6/1 e 12-10, em jogo que teve 1h17min de duração.

Em busca do maior título de sua carreira e em sua terceira decisão de um ATP, Romboli terá pela frente os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori , que foram vice-campeões em Roland Garros 2024 e que também disputaram as duas últimas finais do Australian Open. Esta será a 10ª final da dupla que soma cinco títulos.

Com a campanha no saibro alemão, o tenista brasileiro está ganhando oito posições no ranking mundial e saindo do 64º para o 56º lugar. Se for campeão poderá entrar no top 50, pela primeira vez.