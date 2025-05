Em Genebra, Novak Djokovic conquista 100º título da carreira

Maior vencedor da história dos torneios de Grand Slam, com 24 conquistas, o sérvio Novak Djokovic venceu neste sábado (24) o 100º título de sua carreira . Em uma final muito equilibrada, ele derrotou o polonês Hubert Hurkacz , de virada, parciais de 5/7, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/2), em 3h05min de partida e se sagrou campeão do ATP 250 de Genebra , na Suíça.

Com o resultado, Djokovic entra para um grupo agora composto por três jogadores , ao lado do estadunidense Jimmy Connors , que venceu 109 torneios, e pelo suíço Roger Federer , que levantou 103 troféus.

